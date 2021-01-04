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Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов

Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов Десять ныне живущих экс-министров обороны CША призвали военных не вмешиваться в споры вокруг выборов и поспособствовать передаче власти избранному президенту Джо Байдену
Другие страны
4 января 2021 г. 11:04
Американских военных призвали не вмешиваться в споры вокруг выборов
Десять ныне живущих экс-министров обороны CША призвали военных не вмешиваться в споры вокруг выборов и поспособствовать передаче власти избранному президенту Джо Байдену и его команде, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
В конце декабря Байден заявил, что политическое руководство Пентагона препятствует передаче власти следующей администрации.
"Наши выборы состоялись. Проведены пересчеты и проверки. Соответствующие жалобы рассмотрели суды. Губернаторы подтвердили результаты. И проголосовала коллегия выборщиков. Время ставить под сомнение результаты прошло", - заявили бывшие главы Пентагона в открытом письме, размещенном в Washington Post
"Попытки привлечь вооруженные силы США к разрешению споров, связанных с выборами, приведут нас на опасную, противозаконную и неконституционную территорию. Гражданские и военные должностные лица, которые приказывают принимать такие меры или осуществляют их, понесут ответственность, в том числе потенциально могут подвергнуться уголовным наказаниям из-за серьезности последствий их действий", - подчеркнули экс-министры.
Бывшие главы Пентагона заявили, что переходный период важен для "успешной передачи власти". В связи с этим необходимо осуществить "полный и прозрачный" процесс транзита в министерстве обороны.
Представители ведомства и его глава Кристофер Миллер должны "воздерживаться от любых политических действий", которые "подрывают результаты выборов" или мешают "новой команде", заключили бывшие руководители оборонного ведомства.
Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс.
Инаугурация Байдена намечена на 20 января.
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