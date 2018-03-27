Американских военных обвинили в нецелевом использовании 3,1 млрд долларов

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Управление генерального инспектора при минобороны США в марте опубликовало отчет о расходовании бюджетных средств в Афганистане, в котором сообщается о системных проблемах отслеживания выделенных денег, передает Report со ссылкой на RT.

Объединенное командование США по обеспечению безопасности в Афганистане из-за проблем с финансовым надзором не может дать гарантий, что выделенные 3,1 млрд долларов были использованы по назначению.

Отметим, что подразделению Вооруженных сил США в Афганистане неоднократно указывали на проблемы с отслеживанием средств, направляемых в страну, однако исправить ситуацию не удалось.

"Эти не раз дававшие о себе знать изъяны устранены не были, как не были и определены более эффективные методы обеспечения должного управления и надзора по части расходования средств, которые США предоставляли в качестве прямой финансовой помощи (Министерству обороны и Министерству внутренних дел Афганистана - ред.)", - сообщается в документе.

Так, с 2015 года управление генерального инспектора при Минобороны США направило семь отчетов, в которых было указано на "системные проблемы" американского военного командования в Афганистане, связанные с финансированием, за счет которого правительство Афганистана получало топливо, боеприпасы и транспорт.