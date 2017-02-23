Американские военные ранены в боях у Мосула

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Несколько американских военнослужащих получили ранения в сражениях с боевиками экстремистской группировки ИГИЛ около иракского города Мосул.

Как передает Report, об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники в министерстве обороны США.

Эти источники не назвали количества американских военнослужащих, получивших ранения у Мосула. При этом период боев, в которых США понесли потери ранеными, уточнен как "шесть-восемь недель".

CNN обратилась за разъяснениями к полковнику американских ВВС Джону Дорриану, официальному представителю штаба антитеррористической операции под кодовым названием Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США. Дорриан по связи из Багдада проводил в среду брифинг для журналистов в Пентагоне и не подтвердил данные источников телекомпании. "В различное время они попадали под обстрел", - сказал полковник.