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    Американские военные подтвердили ликвидацию главаря ИГ в Афганистане

    Эта успешная совместная операция является очередным шагом к успеху в нашей кампании по уничтожению ИГ, — заявил Николсон

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Главарь группировки ИГ Абдул Хасиб был ликвидирован в ходе совместной операции афганских и американских военных 27 апреля.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на командира вооруженных сил США в Афганистане Джона Николсона.

    "Эта успешная совместная операция является очередным шагом к успеху в нашей кампании по уничтожению ИГ", — заявил Николсон.

    Ранее о ликвидации Хасиба сообщил президент Афганистана Ашраф Гани.

    Афганские власти считают, что Хасиб причастен к организации различных террористических атак в стране.

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