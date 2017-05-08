Американские военные подтвердили ликвидацию главаря ИГ в Афганистане

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Главарь группировки ИГ Абдул Хасиб был ликвидирован в ходе совместной операции афганских и американских военных 27 апреля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на командира вооруженных сил США в Афганистане Джона Николсона.

"Эта успешная совместная операция является очередным шагом к успеху в нашей кампании по уничтожению ИГ", — заявил Николсон.

Ранее о ликвидации Хасиба сообщил президент Афганистана Ашраф Гани.

Афганские власти считают, что Хасиб причастен к организации различных террористических атак в стране.