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Американские военные нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды"

Американские военные нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды" Американские военные атаковали одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" на северо-западе Сирии и считают, что поразили цель/
Другие страны
20 сентября 2021 г. 23:01
Американские военные нанесли удар по одному из лидеров Аль-Каиды

Американские военные атаковали одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" на северо-западе Сирии и считают, что поразили цель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он сослался на информацию от Центрального командования вооруженных сил США, которое признало ответственность за авиаудар в окрестностях города Идлиб.

"Удар возле Идлиба нанесен по высокопоставленному лидеру "Аль-Каиды". По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. В настоящее время нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения", - сказал Кирби на брифинге в Пентагоне.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ hərbçiləri "Əl-Qaidə" liderlərindən birinə zərbə endirib

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