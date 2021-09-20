Американские военные нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды"

Американские военные атаковали одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" на северо-западе Сирии и считают, что поразили цель/

Американские военные атаковали одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" на северо-западе Сирии и считают, что поразили цель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он сослался на информацию от Центрального командования вооруженных сил США, которое признало ответственность за авиаудар в окрестностях города Идлиб.

"Удар возле Идлиба нанесен по высокопоставленному лидеру "Аль-Каиды". По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. В настоящее время нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения", - сказал Кирби на брифинге в Пентагоне.