Американские военные и техника прибыли в Польшу

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ На борту американского корабля в порт в Гданьске прибыла американская военная техника, в частности различные виды транспортных средств, которые будут входить в подразделения логистической поддержки операции Atlantic Resolve.

Об этом передает Report со ссылкой на Польское радио.

Отмечают, что техника приплыла в Гданьск на борту грузового корабля Green Ridge.

“Генерал американских войск Дуэйн Гэмбл сообщил, что в Гданьск прибыли около 300 единиц различных транспортных средств и другой техники, а также 900 солдат. После высадки на сушу в Гданьске военная техника отправится в воинские части,” — говорится в сообщении.

“Транспорт будет двигаться в конвоях, сопровождение которым обеспечит польская сторона,” — сказал генерал.

Он добавил, что часть техники и солдат поедет в Румынии и Литвы, но большинство останется в Польше — в подразделениях, развернутых в местностях Повидз и Жагань.