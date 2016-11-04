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    Американские военнослужащие погибли в перестрелке в Иордании

    Автомобиль с американскими инструкторами пытался въехать на территорию базы, игнорируя требования охраны объекта остановиться

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Двое американских инструкторов погибли в результате перестрелки рядом с военной базой в Иордании, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным иорданского государственного агентства Petra, инцидент произошел у воздушной базы в населенном пункте Аль-Джафр.

    Автомобиль с американскими инструкторами пытался въехать на территорию базы, игнорируя требования охраны объекта остановиться, после чего произошла перестрелка, в результате которой двое американцев погибли, третий получил ранения.

    Также в ходе перестрелки пострадал иорданский офицер.

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