Американские военнослужащие погибли в перестрелке в Иордании

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Двое американских инструкторов погибли в результате перестрелки рядом с военной базой в Иордании, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным иорданского государственного агентства Petra, инцидент произошел у воздушной базы в населенном пункте Аль-Джафр.

Автомобиль с американскими инструкторами пытался въехать на территорию базы, игнорируя требования охраны объекта остановиться, после чего произошла перестрелка, в результате которой двое американцев погибли, третий получил ранения.

Также в ходе перестрелки пострадал иорданский офицер.