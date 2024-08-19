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Американские ученые тестируют препарат для борьбы со старением

Американские ученые тестируют препарат для борьбы со старением Американские ученые испытывают на собаках лекарственное средство, которое может замедлять их старение.
Другие страны
19 августа 2024 г. 06:36
Американские ученые тестируют препарат для борьбы со старением

Американские ученые испытывают на собаках лекарственное средство, которое может замедлять их старение.

Как передает Report, об этом сообщило одно из подразделений телекомпании ABC.

Препарат, созданный в результате сотрудничества главы компании Telomir Pharmaceuticals Кристофера Чапмена и специалиста из Кливлендской клиники Майкла Ройзена, уже успешно протестировали на двух пожилых собаках - немецкой овчарке с раком в терминальной стадии, а также ньюфаундленде с артритом.

Их хозяева утверждают, что состояние обоих животных значительно улучшилось в краткие сроки.

Благодаря новому лекарству организм начинает воспроизводить стволовые клетки и может "буквально помолодеть", отмечает ABC. Сейчас в испытаниях принимают участие 10 собак. Результаты исследования представят в начале следующего года. Клинические испытания на людях могут также начаться в 2025 году.

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