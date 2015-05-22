​Американские ученые обнаружили самую яркую галактику Вселенной

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Американские ученые обнаружили во Вселенной самую яркую галактику, находящуюся от Земли на расстоянии 12,5 млрд световых лет, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявило в четверг Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), она излучает свет "в 300 трлн раз сильнее, чем наше Солнце".

Открытие было сделано при изучении данных, полученных в 2010 году космическим инфракрасным телескопом WISE. Порядковый номер, присвоенный галактике-чемпиону, состоит из названия этого аппарата и 18-значного числа. Телескоп сумел рассмотреть еще два десятка чрезвычайно ярких галактик, видимых только в инфракрасном диапазоне, которые были занесены астрономами в новый класс космических объектов.

Специалисты объясняют повышенную яркость галактик наличием в них сверхмассивных черных дыр. "Они притягивают к себе газ и вещество, которые формируют вокруг них диски, разогретые до температуры в миллионы градусов и выделяющие высокую энергию, а также видимое, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Обволакивающие черную дыру пылевые облака не пропускают свет, но пыль разогревается и дает инфракрасное излучение", - отметило в своем пресс-релизе НАСА.

Космическое ведомство США напомнило, что телескоп WISE отправился на орбиту в 2009 году, но через пару лет, дважды получив изображение всего звездного неба и выполнив свою главную миссию, был переведен в "спящий режим". В сентябре 2013 года он был "разбужен", чтобы приступить к наблюдению за астероидами и другими объектами в ближнем космосе, представляющими потенциальную опасность для Земли. В связи с новым заданием аппарату было присвоено иное имя - NEOWISE.