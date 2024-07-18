Американские ученые обнаружили экзопланету с рекордно вытянутой ретроградной орбитой

Международный коллектив планетологов обнаружил в созвездии Возничего уникальную гигантскую экзопланету, вращающуюся вокруг звезды по очень вытянутой ретроградной орбите, аналогов которой ранее астрономы не встречали.

Международный коллектив планетологов обнаружил в созвездии Возничего уникальную гигантскую экзопланету, вращающуюся вокруг звезды по очень вытянутой ретроградной орбите, аналогов которой ранее астрономы не встречали.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

Ученые отметили, что изучение поможет раскрыть механизмы формирования "горячих юпитеров".

Планетологи совершили это открытие при изучении снимков, которые были получены орбитальным телескопом TESS при наблюдениях за большим числом звезд в созвездии Возничего. Внимание ученых привлекла двойная звездная система TIC 241249530, в свечении которой обнаружили периодические колебания, порожденные прохождением планеты по дискам этих светил.

Наблюдения показали, что внутри нее находится необычная планета, представляющая собой газовый гигант, который превосходит Юпитер по массе примерно в пять раз. Она совершает один оборот вокруг центральной звезды системы TIC 241249530 за 165 дней и при этом движется по рекордно вытянутой ретроградной орбите - ее самая дальняя точка находится в 30 раз дальше от светила, чем самый близкий участок.

По расчетам ученых, изначально этот мир, получивший имя TIC 241249530b, вращался по круговой орбите вокруг центральной системы звезды. Гравитационные взаимодействия этой экзопланеты со второй звездой привели к тому, что ее орбита вытянулась, благодаря чему данный газовый гигант начал периодически сближаться со светилом на крайне малые расстояния, на которых его атмосфера подвергается сверхсильному нагреву.

Периодические сближения планеты со звездой, по словам исследователей, особым образом "тормозят" ее движение, в результате чего примерно через миллиард лет ее орбита станет более округлой и она превратится в полноценный "горячий юпитер". Схожие миграции, как предполагают ученые, пережили многие другие крупные "горячие юпитеры", найденные в ближайших к Земле регионах Млечного Пути за последние полтора десятилетия.