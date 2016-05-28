​Американские СМИ рассказали о новой версии крушения самолета EgyptAir

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ К крушению самолета A320 авиакомпании EgyptAir в Египте могли привести действия экипажа после срабатывания ложного предупреждения о задымлении, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к расследованию, пилоты могли среагировать на ошибочный сигнал и начать действовать по схеме, которая применяется в чрезвычайных ситуациях. Это, в свою очередь, могло привести к отключению важнейших систем безопасности самолета.

Как отмечает газета, пять лет назад аналогичный самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку после того, как летчики получили сигнал о задымлении, однако дальнейшее расследование Национального совета по безопасности на транспорте не выявило никаких признаков пожара или перегрева каких-либо компонентов.

Пилоты потом рассказывали следователям, что после того, как они отреагировали на сигнал, многие приборы с электроприводом отказали. Экипаж лишился части радиоустройств и транспондера и смог сесть только по указаниям диспетчера, причем самолет в итоге заехал передним колесом в траву рядом с посадочной полосой. Тогда в результате этого инцидента никто не пострадал.

Документы показывают, что в этой модели самолета пилотам часто приходится реагировать на ошибочные сигналы авиационной системы, что порой приводит к ненужным и рискованным действиям со стороны экипажа.

После инцидента с United Airlines представители авиакомпании призвали пилотов выполнять аварийное отключение приборов только в случае явного задымления.

Самолет A320, следовавший рейсом MS804 из Парижа в Каир, пропал с радаров, пролетая над Средиземным морем утром 19 мая. На борту находилось 66 человек. Через сутки после исчезновения самолета ВС Египта сообщили об обнаружении обломков.