Американские СМИ подвергли критике госсекретаря США Блинкена

Американские СМИ подвергли резкой критике госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как передает Report, одним из них стало издание The Nation.
Издание назвало "позорным" визит Блинкена на Ближний Восток и политику США в отношении этого региона. В статье также говорится, что стратегия США по Ближнему Востоку обречена на провал.
Касательно недавнего визита Блинкена в Турцию, издание отмечает, что госсекретарь встретился только с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По их данным, президент Реджеп Тайип Эрдоган не пожелал принять главу Госдепа.
Также говорится, что визиты Блинкена в Египет и Израиль не увенчались успехом.
Отметим, что Блинкен посетил Израиль 3 ноября. Позже, 6 ноября, он отправился в Анкару и встретился с главой МИД Турции Фиданом. Нежелание сторон провести совместную пресс-конференцию по итогам переговоров вызвало серьезные дискуссии в прессе.