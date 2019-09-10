Американские прокуроры заподозрили Google в монополизации рынка

Прокуроры 50-ти штатов США заявили в понедельник о начале расследования в отношении компании Google, которую заподозрили в монополии на рынке рекламы и поисковых услуг в интернете, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Генеральные прокуроры 50-ти штатов объявили о начале своего расследования у здания Верховного суда США в Вашингтоне.

"Хотя многие пользователи верят, что интернет бесплатный, из доходов Google в 117 миллиардов долларов мы знаем точно, что он не бесплатный. Эта компания доминирует во всех аспектах: рекламе в интернете и поиске в интернете, они доминируют на стороне покупателей и продавцов, на аукционах и даже в видео, с платформой YouTube", - сказал, объявляя о расследовании, генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон.