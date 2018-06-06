Американские компании готовятся закрыть бизнес в Иране в свете санкций США

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Десятки американских компаний готовятся оставить свой бизнес в Иране в свете возобновления санкций США в отношении Тегерана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник в электронной версии газета The Wall Street Journal.

По ее данным, не менее 17 компаний США вели бизнес с Ираном через свои иностранные филиалы после объявления о заключении с Тегераном соглашения по атому, согласно которому с республики сняли экономические регистрации. Согласно данным американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, общие доходы данных компаний за это время составили $176 млн. Кроме того, с Ираном работают еще множество мелких частных компаний США, которые не обязаны раскрывать Комиссии свои доходы, пишет газета.

В число крупных компаний, которые воспользовались снятием санкций с Ирана и начали вести с ним бизнес, входят в том числе аэрокосмическая корпорация Honeywell, энергетическая General Electric, промышленная Dover, американское подразделение страховой компании Chubb. Все они теперь готовятся уйти из Ирана, чтобы не нарушать законы США о санкциях.