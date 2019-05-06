Американские индексы снизились на фоне осложнений в торговых переговорах между США и КНР

Биржевые индексы в США снизились на фоне напряжения в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином.

Об этом сообщается в понедельник на сайте фондовой биржи Нью-Йорка, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Американский промышленный индекс Dow Jones к 11:00 потерял 229 пунктов (0,87%) и находится на отметке 26 275,40 пункта. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний США, также снизился на 29,21 пункта (0,99%), до отметки 2916,43 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ потерял 1,05% (85,51 пункта) и находится на уровне 8078,49 пункта. К открытию торговой сессии в понедельник индексы демонстрировали еще более серьезное снижение, однако частично отыграли его в первые часы.

"Кажется, что очередной этап воскресного закручивания гаек, [укладывающийся] в жесткую тактику президента [США Дональда Трампа] по ведению торговых переговоров с Китаем, а также пара его "твитов" могли бы стать причиной резкой корректировки на фондовом рынке, - приводит телеканал CNBC слова экономиста Криса Рапки. - Уже несколько недель подряд рынки убаюкивались на фоне слухов о том, что США и Китай приближаются к соглашению в своей торговой войне. Теперь это не так".

Газета The Wall Street Journal приводит мнение экспертов о том, что такой спад связан с заявлением Трампа о том, что 10 мая будут увеличены пошлины на китайскую продукцию.