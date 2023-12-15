Американские и японские военные самолеты провели учения над Японским морем

Самолеты американских ВВС и ВМС и Воздушных сил самообороны Японии провели совместные учения в воздушном пространстве над акваторией Японского моря.

Самолеты американских ВВС и ВМС и Воздушных сил самообороны Японии провели совместные учения в воздушном пространстве над акваторией Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Командование военно-воздушных сил США на Тихом океане.

В учениях, которые состоялись накануне, были задействованы семь истребителей F-16, заправщик KC-135 ВВС США, два палубных самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G ВМС США и четыре истребителя пятого поколения F-35 Воздушных сил самообороны Японии.

По сообщению командования, целью учений было "укрепление американо-японских способностей по реагированию и отработка тактических навыков".

Они проводились в регионе в тот же день что и российско-китайские совместные военно-воздушные учения.

Как сообщало Минобороны России, российские и китайские стратегические бомбардировщики в четверг выполнили совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями.