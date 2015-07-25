Американские генетики нашли потенциальный способ продлить жизнь человека

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Биологи нашли в геноме червей-нематод необычный участок, который запускает процессы старения в клетках и отключает системы их самообновления сразу после того, как животное достигает половой зрелости.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Cell.

"Для общества принесло бы огромную пользу то, если бы все люди на Земле могли оставаться здоровыми и работоспособными гораздо дольше, чем сегодня. Наше открытие намекает на то, что существует некий способ переключить этот ген в исходное положение и защитить наши клетки от старения, заставив их лучше переносить стресс", - заявил Ричард Моримото (Richard Morimoto) из Северо-Западного университета в Чикаго (США).

Моримото и его коллеги на протяжении нескольких десятилетий проводили эксперименты с обыкновенными червями-нематодами (Caenorhabditis elegans), чья простая генетическая архитектура позволяет ученым свободно манипулировать работой многих их генов и оценивать результаты подобных манипуляций.

Наблюдая за ростом нематод и изменениями в их клетках, авторы статьи заметили нечто крайне необычное – буквально через несколько часов после наступления половой зрелости уровень так называемых белков теплового шока (HSP) резко падал.

Как объясняют ученые, эти белки, помимо защиты от аномально высоких температур, оберегают клетки и от других видов раздражителей и потенциально фатальных факторов, которые могут нарушать процесс сборки белковых молекул. Их пониженная активность традиционно ассоциируется со старением и началом гибели клеток.

Причиной этого падения, как показали генетические эксперименты, было то, что при достижении зрелости особые стволовые клетки в половых органах червей начинали выделять молекулы особого фермента, который менял "упаковку" генов HSP таким образом, что их активность падала почти до нуля.

Когда ученые удалили эти клетки из организма растущих нематод, ничего подобного не происходило, и их мускулы, нервные клетки и прочие ткани тела оставались здоровыми на протяжении гораздо большего времени, чем у особей из контрольной группы.

"Это было удивительным зрелищем. По сути, у нас на руках было чрезвычайно устойчивое к стрессу животное, которое могло переносить все виды клеточного стресса и повреждений белков. Этот генетический "переключатель" дал нам пищу для дальнейших исследований", - заключает Моримото.