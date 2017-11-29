Американские эксперты: Ракета КНДР может достигнуть США

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Эксперты американского Союза обеспокоенных ученых считают соответствующим действительности заявление Пхеньяна о том, что новая межконтинентальная ракета, пуск которой был осуществлен накануне, способна поражать цели на всей территории США, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Они проанализировали приведенные данные о дальности и высоте полета ракеты и распространили заявление, в котором, в частности, говорится: "Если эти цифры верны, то дальность полета этой ракеты может превышать 13 тыс. км".

"Такая ракета обладает вполне достаточной дальностью, чтобы достичь Вашингтона, и фактически, любой точки на континентальной территории США", - отмечают эксперты Союза.

Южнокорейские военные сообщили, что ракета пролетела 960 км, достигнув высоты в 4,5 тыс. км, и упала в Японском море.

КНДР ранее заявила, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая, по утверждению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов.

Телеканал NHK со ссылкой на японское правительство сообщил, что Северная Корея запустила еще две ракеты в сторону Японского моря, одна из них могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии у северной префектуры Аомори.

В Пентагоне в свою очередь отметили, что США обнаружили и отследили ракетный пуск КНДР.