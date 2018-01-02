Американские дипломаты задолжали Лондону более 300 тысяч фунтов за год

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Работающие в Лондоне дипломаты из США в течение 2017 года не оплатили штрафы за неуплату сбора за въезд в центр британской столицы на более чем 300 тысяч фунтов стерлингов (403 тысяч долларов), передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По информации местных изданий, в МИД Великобритании прошли специальные встречи с представителями дипмиссии, на которых обсуждалась проблема неуплаты этих штрафов.

Отмечается, что официальные лица из МИД Великобритании оказывают давление на дипмиссии для того, чтобы они оплачивали штрафы и задолженности.

В свою очередь в посольстве США в Лондоне считают, что плата за въезд является "налогом, которым дипмиссия в соответствии с международным законодательством не должна облагаться".

Однако руководство транспортной компании Лондона Transport for London предупредило, что если штрафы так и не будут выплачены, то дело будет передано в суд.

Плата за въезд в центр Лондона, взимаемая с февраля 2003 года, была введена для того, чтобы уменьшить количество пробок в британской столице и мотивировать местных жителей пользоваться общественным транспортом. Штраф за неуплату составляет до 195 фунт стерлингов.