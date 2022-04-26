Американские дипломаты вернулись в Украину

Американские дипломаты вернулись в Украину. Они регулярно будут ездить во Львов.

Американские дипломаты вернулись в Украину. Они регулярно будут ездить во Львов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Дипломаты прибыли в Украину из Польши и отправились во Львов с однодневным визитом.

Это произошло после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен проинформировал украинского президента Владимира Зеленского, что США отправляют своих дипломатов в страну, начиная с этой недели, когда он посетил Киев.

Ведомство будет постоянно пересматривать ситуацию с безопасностью перед однодневными поездками дипломатов во Львов.

"Как сообщил госсекретарь, на этой неделе в Украину возвращаются американские дипломаты. Мы постоянно пересматриваем и оцениваем ситуацию с безопасностью, чтобы как можно скорее возобновить работу посольства в Киеве, чтобы продемонстрировать нашу поддержку правительству и народу Украины, которые мужественно защищают свою страну", - сказал собеседник.

Кроме того, Департамент пересматривает безопасность в Украине в целом после того, как РФ устроила теракты на ряде железнодорожных объектах сразу после отъезда Блинкена и Остина.

Дипломаты не будут пользоваться железнодорожным транспортом для поездок во Львов.