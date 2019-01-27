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    Американские дипломаты покинули посольство в Каракасе

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сотрудники посольства США в Венесуэле покинули диппредставительство. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу МИД южноамериканской республики.

    "Сообщаем, что вчера, 25 января, персонал дипломатического представительства США в Каракасе был отозван в соответствии с поставленными сроками", - говорится в сообщении.

    В МИД также добавили, что сотрудники посольства Венесуэлы в Вашингтоне "начали возвращаться в Каракас" в субботу.

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