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    Американские дипломаты покидают здание посольства в Москве

    Общее число их достигнет 58

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/Сотрудники посольства США в Москве покидают здание дипмиссии.

    Как передает Report, на территорию посольства в четверг, 5 апреля, около 04:00 начали заезжать микроавтобусы, легковые машины, а также пассажирские автобусы.

    В 06:28 колонна транспортных средств покинула территорию американской дипмиссии.

    26 марта США и ряд других стран объявили, что высылают российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

    Россия предприняла ответные меры. В частности, было принято решение выслать 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих работников генерального консульства Соединённых Штатов в Екатеринбурге.

    Им предписано покинуть территорию страны пребывания до 5 апреля 2018 года.

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