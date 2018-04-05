Американские дипломаты покидают здание посольства в Москве

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/Сотрудники посольства США в Москве покидают здание дипмиссии.

Как передает Report, на территорию посольства в четверг, 5 апреля, около 04:00 начали заезжать микроавтобусы, легковые машины, а также пассажирские автобусы.

В 06:28 колонна транспортных средств покинула территорию американской дипмиссии.

26 марта США и ряд других стран объявили, что высылают российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Россия предприняла ответные меры. В частности, было принято решение выслать 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих работников генерального консульства Соединённых Штатов в Екатеринбурге.

Им предписано покинуть территорию страны пребывания до 5 апреля 2018 года.