Американские дипломаты из Афганистана переедут работать в Катар

США приостановили свое дипломатическое присутствие в Кабуле и теперь будут вести работу на афганском направлении из столицы Катара Дохи.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Учитывая неопределенную обстановку в плане безопасности и политическую ситуацию в Афганистане, это разумный шаг", — сказал он.
Он также выразил благодарность исполняющему обязанности американского посла в Афганистане Россу Уилсону, который возглавил дипмиссию в январе 2020 года "и проделал исключительную мужественную работу в очень сложное время".
Пост Уилсона займет его заместитель Ян МакКэри.
Операцию США по выводу из Афганистана американцев, а также сотрудничавших с ними афганцев и граждан других государств в ближайшие недели возглавит бывший американский посол в этой стране Джон Басс, который вернулся в Кабул для наблюдения за операцией по эвакуации.
"Мы продолжим наши неустанные усилия, чтобы помочь американцам, иностранным гражданам и афганцам покинуть Афганистан, если они захотят", — подчеркнул Блинкен.