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Американские дипломаты из Афганистана переедут работать в Катар

Американские дипломаты из Афганистана переедут работать в Катар США приостановили свое дипломатическое присутствие в Кабуле и теперь будут вести работу на афганском направлении из столицы Катара Дохи.
Другие страны
31 августа 2021 г. 12:35
Американские дипломаты из Афганистана переедут работать в Катар

США приостановили свое дипломатическое присутствие в Кабуле и теперь будут вести работу на афганском направлении из столицы Катара Дохи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Учитывая неопределенную обстановку в плане безопасности и политическую ситуацию в Афганистане, это разумный шаг", — сказал он.

Он также выразил благодарность исполняющему обязанности американского посла в Афганистане Россу Уилсону, который возглавил дипмиссию в январе 2020 года "и проделал исключительную мужественную работу в очень сложное время".

Пост Уилсона займет его заместитель Ян МакКэри.

Операцию США по выводу из Афганистана американцев, а также сотрудничавших с ними афганцев и граждан других государств в ближайшие недели возглавит бывший американский посол в этой стране Джон Басс, который вернулся в Кабул для наблюдения за операцией по эвакуации.

"Мы продолжим наши неустанные усилия, чтобы помочь американцам, иностранным гражданам и афганцам покинуть Афганистан, если они захотят", — подчеркнул Блинкен.

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Версия на английском языке US moving Afghan diplomatic mission to Qatar

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