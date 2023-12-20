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Американская военная база на западе Ирака подверглась ракетному удару

Американская военная база на западе Ирака подверглась ракетному удару Военная база США "Айн-эль-Асад" в иракской провинции Анбар подверглась ракетному удару.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 10:21
Американская военная база на западе Ирака подверглась ракетному удару

Военная база США "Айн-эль-Асад" в иракской провинции Анбар подверглась ракетному удару.

Как передает Report, об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на источники в силах безопасности Ирака.

По его данным, база была атакована ранним утром. Разрушений и пострадавших в результате удара нет. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

30 ноября отряды движения "Исламское сопротивление Ирака" опубликовали в своем телеграм-канале официальное заявление, в котором предупредили США, что "увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке", обосновывая это поддержкой Штатами проводимой Израилем военной операции в секторе Газа.

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Версия на английском языке US military base in Iraq hit by missile attack
Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin İraqdakı hərbi bazası atəşə tutulub

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