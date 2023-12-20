Американская военная база на западе Ирака подверглась ракетному удару

Военная база США "Айн-эль-Асад" в иракской провинции Анбар подверглась ракетному удару.

Военная база США "Айн-эль-Асад" в иракской провинции Анбар подверглась ракетному удару.

Как передает Report, об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на источники в силах безопасности Ирака.

По его данным, база была атакована ранним утром. Разрушений и пострадавших в результате удара нет. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

30 ноября отряды движения "Исламское сопротивление Ирака" опубликовали в своем телеграм-канале официальное заявление, в котором предупредили США, что "увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке", обосновывая это поддержкой Штатами проводимой Израилем военной операции в секторе Газа.