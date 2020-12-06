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Названа дата готовности американской вакцины от COVID-19

Названа дата готовности американской вакцины от COVID-19 Американская вакцина от нового коронавируса будет одобрена американским регулятором на следующей неделе, после чего в стране начнется вакцинация населения
Другие страны
6 декабря 2020 г. 07:22
Названа дата готовности американской вакцины от COVID-19

Американская вакцина от нового коронавируса будет одобрена американским регулятором на следующей неделе, после чего в стране начнется вакцинация населения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, уверенность в этом выразил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия.

"И они начнутся на следующей неделе. И мы начнем вакцинацию", - сказал глава государства. По его мнению, благодаря усилиям его администрации процесс разработки вакцины в США был невероятно быстрым. "У другой администрации это заняло бы пять лет. Нам понадобилось семь месяцев", - убежден республиканец.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса 486 млн долларов США американской компании Moderna, 456 млн долларов США - Johnson & Johnson, 1,2 млрд долларов США предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты 12 млрд долларов США.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и германской BioNTech. Фирмы подали соответствующую заявку в управление 20 ноября. Позже заявку на одобрение своей вакцины направила также Moderna. Ранее сообщалось, что власти США рассчитывают уже 11 или 12 декабря начать прививать жителей страны от нового коронавируса.

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