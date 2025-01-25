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Американская разведка сообщила о вербовке ХАМАС до 15 тыс. человек

Американская разведка сообщила о вербовке ХАМАС до 15 тыс. человек Палестинское движение ХАМАС завербовало в свои ряды от 10 до 15 тыс. человек с начала войны с Израилем.
Другие страны
25 января 2025 г. 08:04
Американская разведка сообщила о вербовке ХАМАС до 15 тыс. человек

Палестинское движение ХАМАС завербовало в свои ряды от 10 до 15 тыс. человек с начала войны с Израилем.

Как передает Report, об этом сообщило Reuters со ссылкой на собеседников в Конгрессе США, знакомых с данными военной разведки.

Это может указывать на то, что организация по-прежнему может являться угрозой Израилю, пишет агентство. Ранее в США заявляли, что с момента начала активной фазы конфликта было убито примерно такое же количество бойцов ХАМАС.

"Каждый раз, когда Израиль завершает свои военные операции и отступает, боевики ХАМАС перегруппировываются и появляются снова, потому что больше нечем заполнить пустоту", — заявил бывший госсекретарь Энтони Блинкен.

При этом издание отмечает, что многие из завербованных являются молодыми и неопытными людьми, которые не подготовлены для боевых действий и в основном занимаются "простыми охранными задачами".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ kəşfiyyatı: “HƏMAS” 15 minə qədər adamını öz sıralarına cəlb edib

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