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Американская разведка сочла завышенным число погибших в больнице в Газе

Американская разведка сочла завышенным число погибших в больнице в Газе Американские и израильские разведданные показывают, что при взрыве в больнице Аль-Ахли в Газе погибли не 500 человек, как ранее заявил Минздрав сектора Газа, а "несколько десятков".
Другие страны
19 октября 2023 г. 07:42
Американская разведка сочла завышенным число погибших в больнице в Газе

Американские и израильские разведданные показывают, что при взрыве в больнице Аль-Ахли в Газе погибли не 500 человек, как ранее заявил Минздрав сектора Газа, а "несколько десятков".

Как передает Report, об этом изданию Newsweek заявил высокопоставленный представитель американской разведки.

По его словам, в разведслужбе уверены, что Израиль не атаковал больницу, а "выпущенная из сектора Газа ракета упала рядом с больницей, а не на нее".

"Мы не знаем, сколько точно людей погибло, и Израиль этого пока не знает. Но разведданные, наши и израильские, показывают, что погибших самое большее несколько десятков", — заявил представитель разведки, подчеркнув, что это также является трагедией.

В то же время он отметил, что завышенное палестинской стороной число погибших демонстрируют "очередной случай массового преувеличения и вопиющей лжи со стороны ХАМАС".

Напомним, что ранее к аналогичному выводу пришли аналитики The Guardian.

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