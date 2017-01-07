Американская разведка: Путин приказал провести кампанию по воздействию на выборы

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин «приказал провести в 2016 году кампанию по воздействию на выборы президента США».

Как передает Report, об этом говорится в докладе американского разведывательного сообщества, предназначенного для широкой публики.

Копия доклада попала в распоряжение агентства Bloomberg.

«По нашей оценке Путин и российское правительство стремились по возможности повысить шансы на победу избранного президента Трампа путем дискредитации госсекретаря (Хиллари – Report) Клинтон и публично выставить ее в невыгодном свете по отношению к нему», — сказано в отчете.

«Все три учреждения согласны с этим суждением. ЦРУ и ФБР испытывают высокое доверие к этому суждению, АНБ — умеренную уверенность», — говорится в документе.