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    Американская разведка: Путин приказал провести кампанию по воздействию на выборы

    Об этом говорится в докладе американского разведывательного сообщества, предназначенного для широкой публики

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин «приказал провести в 2016 году кампанию по воздействию на выборы президента США».

    Как передает Report, об этом говорится в докладе американского разведывательного сообщества, предназначенного для широкой публики.

    Копия доклада попала в распоряжение агентства Bloomberg.

    «По нашей оценке Путин и российское правительство стремились по возможности повысить шансы на победу избранного президента Трампа путем дискредитации госсекретаря (Хиллари – Report) Клинтон и публично выставить ее в невыгодном свете по отношению к нему», — сказано в отчете.

    «Все три учреждения согласны с этим суждением. ЦРУ и ФБР испытывают высокое доверие к этому суждению, АНБ — умеренную уверенность», — говорится в документе.

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