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Американская разведка не фиксировала попыток вмешательства в выборы 2024 года

Американская разведка не фиксировала попыток вмешательства в выборы 2024 года Американская разведка не зафиксировала попыток вмешательства из-за рубежа в выборы 2024 года в США.
Другие страны
7 сентября 2024 г. 03:12
Американская разведка не фиксировала попыток вмешательства в выборы 2024 года

Американская разведка не зафиксировала попыток вмешательства из-за рубежа в выборы 2024 года в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель аппарата директора национальной разведки США.

"Мы не фиксировали того, чтобы какие-то игроки за рубежом пытались вмешаться в проведение выборов 2024 года", - сказал он. Сотрудник пояснил, что под вмешательством в выборы разведывательное сообщество подразумевает "попытки ослабить или нарушить возможности США проводить выборы" и считает их отличными от действий с целью повлиять на исход электоральных процессов в стране.

"Согласно оценкам разведывательного сообщества, соперники вместо вмешательства пока сосредоточены на проведении операций в информационной сфере и пропаганде с тем, чтобы попытаться сформировать предпочтения избирателей и подорвать доверие к выборам", - добавил он.

При этом представитель разведсообщества утверждал, что несколько государств, включая Россию, Иран и Китай, хотят повлиять на исход выборов в США.

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