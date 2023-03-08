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Американская разведка назвала РФ самым непредсказуемым вызовом на ближайшие 10 лет

Американская разведка назвала РФ самым непредсказуемым вызовом на ближайшие 10 лет Москва будет оставаться в течение следующих 10 лет внушительным вызовом для Вашингтона.
Другие страны
8 марта 2023 г. 22:03
Американская разведка назвала РФ самым непредсказуемым вызовом на ближайшие 10 лет

Москва будет оставаться в течение следующих 10 лет внушительным вызовом для Вашингтона.

Как передает Report, такой вывод содержится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества о "мировых угрозах" Соединенным Штатам.

Этот документ был обнародован в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на которых выступают в открытом и затем закрытом режиме руководители национальных спецслужб.

"Москва будет оставаться внушительным и менее предсказуемым вызовом Соединенным Штатам в ключевых сферах в следующие 10 лет, но тем не менее будет сталкиваться со спектром ограничительных факторов", - говорится в докладе, распространенном от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс.

В отчете также содержится признание в том, что Россия не стремится к вооруженному конфликту с США и НАТО. При этом американская разведка предупреждает об угрозе такого столкновения. "Россия, вероятно, не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО. Однако имеется угроза того, что он может произойти", - считают составители доклада.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ kəşfiyyatı: “Rusiya qarşıdakı 10 ildə böyük problem olaraq qalacaq”

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