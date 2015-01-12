​Американская пресса критикует Обаму за недостаточную солидарность с Францией

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Пресса США выступила с резкой критикой в адрес президента страны Барака Обамы и его администрации за то, что те по существу проигнорировали международный контртеррористический марш в Париже и такую же манифестацию в Вашингтоне.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в парижском марше администрацию представляла лишь посол США во Франции, хотя во французской столице находился и министр юстиции США Эрик Холдер и замминистра национальной безопасности США Алехандро Майоркас. На вашингтонский марш, во главе которого выступали французский посол и директор-распорядитель МВФ француженка Кристин Лагард, пришла лишь помощник госсекретаря по европейским делам Виктория Нуланд, хотя ни Обама, ни вице-президент США Джозеф Байден, судя по их рабочим расписаниям, никакими другими важными делами заняты не были.

В свою очередь госсекретарь США Джон Керри, находившийся с визитом в Индии, назвал критику придирками и пообещал, что уже в ближайший четверг приедет во Францию для выражения солидарности с жителями Парижа, а также с целью обсуждения вопросов борьбы с терроризмом со своим французским коллегой Лораном Фабиусом.