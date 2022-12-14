Американская оборонная компания создала гражданскую систему защиты от дронов

Американская компания EdgesourceX, которая производит военные системы противодействия беспилотниками, создала коммерческую систему для защиты от дронов частных объектов.

Американская компания EdgesourceX, которая производит военные системы противодействия беспилотниками, создала коммерческую систему для защиты от дронов частных объектов.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Edge Source.

Ожидается, что устройства, блокирующие съемку частных зданий и учреждений, будут востребованы среди владельцев жилых домов, офисных помещений, больниц, спортивных сооружений и на других гражданских объектах, где важна конфиденциальность.

Принцип работы устройств не раскрывается, однако известно, что система состоит из двух модулей, один из которых отслеживает перемещение объектов в воздухе, а другой предоставляет полную информацию о дроне в режиме реального времени и возможность перехватить управление им.