Американская Nvidia поставит в КНР в 2024 году чипы на 12 млрд долларов

Технологическая компания Nvidia намерена продать китайским компаниям в 2024 году микросхемы на сумму 12 млрд долларов, несмотря на экспортные ограничения Вашингтона.

Технологическая компания Nvidia намерена продать китайским компаниям в 2024 году микросхемы на сумму 12 млрд долларов, несмотря на экспортные ограничения Вашингтона.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Заокеанская корпорация намерена превзойти продажи местного конкурента на рынке Huawei Technologies за счет поставок процессоров, на которые не распространяются рестрикции США, отмечается в публикации. Ожидается, что в этом году Nvidia поставит в Китай более 1 млн чипов H20, предназначенных для использования технологий искусственного интеллекта (ИИ). Стоимость каждого из них варьируется от 12 тыс. до 13 тыс. долларов.

По оценкам консалтинговой компании по производству полупроводников SemiAnalysis, компания из США почти вдвое опередит по этому показателю Huawei Technologies, которая разработала новейший чип для ИИ Ascend 910B.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что американская технологическая компания Nvidia прекратила принимать заказы на новые чипы от китайских компаний из-за экспортных ограничений США. В октябре 2023 года в Вашингтоне отметили, что последний пакет санкций в отношении компьютерных чипов, использующихся при разработке моделей ИИ, вступит в силу досрочно. Теперь любая компания, устройства которой превышают контрольные показатели производительности, должна запросить экспортную лицензию у американского Минторга, чтобы получить разрешение на отправку своей продукции в КНР.