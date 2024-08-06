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Американская корпорация RTX поставит ФРГ ракеты для Patriot на $478 млн

Американская корпорация RTX поставит ФРГ ракеты для Patriot на $478 млн Компания Raytheon, входящая в состав американской корпорации RTX, получила от Агентства по поддержке и закупкам НАТО (NSPA) контракт на 478 млн долларов по поставке дополнительных ракет GEM-T для систем противовоздушной обороны Patriot в Германию.
Другие страны
6 августа 2024 г. 23:49
Американская корпорация RTX поставит ФРГ ракеты для Patriot на $478 млн

Компания Raytheon, входящая в состав американской корпорации RTX, получила от Агентства по поддержке и закупкам НАТО (NSPA) контракт на 478 млн долларов по поставке дополнительных ракет GEM-T для систем противовоздушной обороны Patriot в Германию.

Как передает Report, об этом говорится на сайте корпорации.

"Этот контракт предусматривает пополнение запасов ракет Patriot, которые Германия передала Украине. Демонстрируя свою решительную поддержку Украине, Дания, Нидерланды и Норвегия согласились принять участие в финансировании этой закупки", - уточняется в заявлении.

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