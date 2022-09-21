Американская компания отправит в космос первого турецкого космонавта

Американская коммерческая аэрокосмическая компания Axiom Space подписала соглашение с Турцией об отправке первого астронавта страны в космос к 2023 году.

Американская коммерческая аэрокосмическая компания Axiom Space подписала соглашение с Турцией об отправке первого астронавта страны в космос к 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщила проправительственная газета Turkish Star.

Турция намерена сотрудничать с Axiom Space для выбора астронавта, который отправится в путешествие в год столетия страны, сообщил в Twitter министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

Миссия является частью "амбициозной 10-летней космической дорожной карты Турции, которая включает миссии на низкую околоземную орбиту и Луну, а также разработку жизнеспособных на международном уровне спутниковых систем".