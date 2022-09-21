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Американская компания отправит в космос первого турецкого космонавта

Американская компания отправит в космос первого турецкого космонавта Американская коммерческая аэрокосмическая компания Axiom Space подписала соглашение с Турцией об отправке первого астронавта страны в космос к 2023 году.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 06:49
Американская компания отправит в космос первого турецкого космонавта

Американская коммерческая аэрокосмическая компания Axiom Space подписала соглашение с Турцией об отправке первого астронавта страны в космос к 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщила проправительственная газета Turkish Star.

Турция намерена сотрудничать с Axiom Space для выбора астронавта, который отправится в путешествие в год столетия страны, сообщил в Twitter министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.

Миссия является частью "амбициозной 10-летней космической дорожной карты Турции, которая включает миссии на низкую околоземную орбиту и Луну, а также разработку жизнеспособных на международном уровне спутниковых систем".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ şirkəti ilk türk astronavtı kosmosa göndərəcək

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