Американская компания отозвала партию кофе из-за риска ботулизма

Компания Snapchill отозвала сотни консервированных кофейных напитков в металлических банках в США из-за риска ботулизма.

Компания Snapchill отозвала сотни консервированных кофейных напитков в металлических банках в США из-за риска ботулизма.

Как передает Report, об этом сообщает Health.

По информации компании, процесс изготовления консервированного кофе Snapchill мог способствовать росту ботулотоксина.

Неизвестно, почему Snapchill решилась отозвать продукты, так как не сообщалось о случаях заболеваний или обнаружении возбудителей ботулизма кофе, пишет портал.

Инфекционист Томас Руссо сообщил Health, что споры Clostridium botulinum могут присутствовать в окружающей среде, и уничтожить их можно процессом пастеризации.

Отметим, что токсин выделяют бактерии Clostridium botulinum и родственные ей организмы. Вещество атакует нервную систему и может привести к затрудненному дыханию, параличу и летальному исходу. Симптомы ботулизма могут появиться в период от шести часов до двух недель после употребления пищи, содержащей ботулотоксин.