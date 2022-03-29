Американская киноакадемия рассмотрит инцидент с Уиллом Смитом

Американская киноакадемия изучит инцидент с нападением Уилла Смита на Криса Рока во время церемонии вручения премии "Оскар" в воскресенье на предмет принятия необходимых действий.

Американская киноакадемия изучит инцидент с нападением Уилла Смита на Криса Рока во время церемонии вручения премии "Оскар" в воскресенье на предмет принятия необходимых действий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении киноакадемии.

"Академия осуждает действия господина Смита. Мы официально начали расследование в связи с инцидентом и изучим дальнейшие действия и последствия произошедшего в соответствии с нашими правилами и стандартами", - говорится в заявлении.

Напомним, что в понедельник Смит в прямом эфире ударил по лицу Рока после того, как тот неудачно пошутил о болезни жены Смита.