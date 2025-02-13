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Американская Chevron сократит до 20% работников к 2027 году

Американская Chevron сократит до 20% работников к 2027 году Одна из крупнейших нефтяных компаний США - Chevron Corp., планирует сократить число сотрудников по всему миру до 20% в рамках программы по уменьшению расходов, направленной на упрощение структуры бизнеса, повышение его эффективности и конкурентоспособност
Другие страны
13 февраля 2025 г. 11:46
Американская Chevron сократит до 20% работников к 2027 году

Одна из крупнейших нефтяных компаний США - Chevron Corp., планирует сократить число сотрудников по всему миру до 20% в рамках программы по уменьшению расходов, направленной на упрощение структуры бизнеса, повышение его эффективности и конкурентоспособности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Financial Times.

Программа предполагает оптимизацию обширного портфеля активов компании, внедрение технологий для повышения производительности, а также изменение подходов к работе, сказал замглавы совета директоров Chevron Марк Нельсон.

"Ожидаем, что данные меры приведут к сокращению штата на 15-20%, начиная с 2025 года. Большинство из них будут завершены до конца 2026 года", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке “Chevron” 2027-ci ilə qədər işçilərinin bir hissəsini ixtisar edəcək

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