Американская Chevron сократит до 20% работников к 2027 году

Одна из крупнейших нефтяных компаний США - Chevron Corp., планирует сократить число сотрудников по всему миру до 20% в рамках программы по уменьшению расходов, направленной на упрощение структуры бизнеса, повышение его эффективности и конкурентоспособност

Одна из крупнейших нефтяных компаний США - Chevron Corp., планирует сократить число сотрудников по всему миру до 20% в рамках программы по уменьшению расходов, направленной на упрощение структуры бизнеса, повышение его эффективности и конкурентоспособности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Financial Times.

Программа предполагает оптимизацию обширного портфеля активов компании, внедрение технологий для повышения производительности, а также изменение подходов к работе, сказал замглавы совета директоров Chevron Марк Нельсон.

"Ожидаем, что данные меры приведут к сокращению штата на 15-20%, начиная с 2025 года. Большинство из них будут завершены до конца 2026 года", - отметил он.