Американская база ПРО в Польше будет введена в строй 15 декабря

Американская база европейской системы противоракетной обороны Aegis Ashore, расположенная в населенном пункте Редзиково в Польше, официально вступит в строй 15 декабря, следует из данных Пентагона, представленных Конгрессу США.

Американская база европейской системы противоракетной обороны Aegis Ashore, расположенная в населенном пункте Редзиково в Польше, официально вступит в строй 15 декабря.

Как сообщает Report, это следует из данных Пентагона, представленных Конгрессу США.

Контр-адмирал ВМС Дуглас Уильямс, исполняющий обязанности директора Агентства по противоракетной обороне (MDA), изложил подробности о графике проекта Aegis Ashore в Польше в письменных показаниях, представленных перед слушаниями в комитете Конгресса по вооруженным силам.

"Военно-морские силы официально примут в свой состав Aegis Ashore в Польше 15 декабря. До мая 2024 года ВМС проведут дополнительные доработки на базе Aegis Ashore в Польше, после чего в июле 2024 года они передадут ее под командование и управление НАТО для защиты европейских государств от угроз баллистических ракет, источники которых находятся вне евроатлантического региона", - написал он.

С введением в строй базы ПРО в Польше в Европе станет два таких объекта. Еще в 2016 году в районе населенного пункта Девеселу в Румынии начала действовать первая американская база наземного базирования ПРО Aegis.

Эти базы предназначены для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.