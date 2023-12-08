О нас

Американская база ПРО в Польше будет введена в строй 15 декабря

Американская база ПРО в Польше будет введена в строй 15 декабря Американская база европейской системы противоракетной обороны Aegis Ashore, расположенная в населенном пункте Редзиково в Польше, официально вступит в строй 15 декабря, следует из данных Пентагона, представленных Конгрессу США.
Другие страны
8 декабря 2023 г. 19:47
Американская база ПРО в Польше будет введена в строй 15 декабря

Американская база европейской системы противоракетной обороны Aegis Ashore, расположенная в населенном пункте Редзиково в Польше, официально вступит в строй 15 декабря.

Как сообщает Report, это следует из данных Пентагона, представленных Конгрессу США.

Контр-адмирал ВМС Дуглас Уильямс, исполняющий обязанности директора Агентства по противоракетной обороне (MDA), изложил подробности о графике проекта Aegis Ashore в Польше в письменных показаниях, представленных перед слушаниями в комитете Конгресса по вооруженным силам.

"Военно-морские силы официально примут в свой состав Aegis Ashore в Польше 15 декабря. До мая 2024 года ВМС проведут дополнительные доработки на базе Aegis Ashore в Польше, после чего в июле 2024 года они передадут ее под командование и управление НАТО для защиты европейских государств от угроз баллистических ракет, источники которых находятся вне евроатлантического региона", - написал он.

С введением в строй базы ПРО в Польше в Европе станет два таких объекта. Еще в 2016 году в районе населенного пункта Девеселу в Румынии начала действовать первая американская база наземного базирования ПРО Aegis.

Эти базы предназначены для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Румынии двум экс-министрам предъявили обвинения в коррупции при закупке вакцин от ковида
В Румынии двум экс-министрам предъявили обвинения в коррупции при закупке вакцин от ковида
8 декабря 2023 г. 20:13
Во Франции принят закон, защищающий право петухов кукарекать
Во Франции принят закон, защищающий право петухов кукарекать
8 декабря 2023 г. 20:07
ООН: В 2022 году люди чаще погибали из-за преступности, а не войн
ООН: В 2022 году люди чаще погибали из-за преступности, а не войн
8 декабря 2023 г. 19:35
Число рабочих мест в США в ноябре выросло на 199 тысяч
Число рабочих мест в США в ноябре выросло на 199 тысяч
8 декабря 2023 г. 18:50
ЕС ввел санкции в отношении двух представителей военного командования ХАМАС
ЕС ввел санкции в отношении двух представителей военного командования ХАМАС
8 декабря 2023 г. 18:33
ЦАХАЛ заявил о гибели журналиста агентства Reuters на юге Ливана
ЦАХАЛ заявил о гибели журналиста агентства Reuters на юге Ливана
8 декабря 2023 г. 17:15
Более 90 тыс. литров топлива доставили через КПП Рафах в сектор Газа
Более 90 тыс. литров топлива доставили через КПП "Рафах" в сектор Газа
8 декабря 2023 г. 17:01
СМИ: Во время перемирия с севера на юг Газы вывезли 50 млн долларов
СМИ: Во время перемирия с севера на юг Газы вывезли 50 млн долларов
8 декабря 2023 г. 16:16
МВФ предоставит Молдове бюджетную поддержку на 95 млн долларов
МВФ предоставит Молдове бюджетную поддержку на 95 млн долларов
8 декабря 2023 г. 16:03
Эрдоган: Турция стремится развивать сотрудничество с Грецией во всех областях
Эрдоган: Турция стремится развивать сотрудничество с Грецией во всех областях
8 декабря 2023 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi