Американская база Айн-эль-Асад в Ираке подверглась ракетному обстрелу

По меньшей мере четыре ракеты были выпущены по военной базе США Айн-эль-Асад в провинции Анбар, расположенной на западе Ирака.

По меньшей мере четыре ракеты были выпущены по военной базе США Айн-эль-Асад в провинции Анбар, расположенной на западе Ирака.

Как передает Report , об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в службе безопасности.

По его данным, снаряды были запущены из района Тартар, расположенном к востоку от военной базы. Информации о нанесенном ущербе и о том, кто мог стоять за атакой, портал не привел.

Отметим, что на фоне обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке и Сирии неоднократно подвергаются обстрелам.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что только 17-18 октября в результате вылазок боевиков пострадал 21 американский военнослужащий