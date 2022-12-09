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Американская баскетболистка прибудет в США в пятницу ночью

Американская баскетболистка прибудет в США в пятницу ночью Американская баскетболистка Бриттни Грайнер прибудет в США пятницу ночью.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 10:44
Американская баскетболистка прибудет в США в пятницу ночью

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер прибудет в США пятницу ночью.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

Так, вылетевший в четверг из ОАЭ самолет с Грайнер приземлится на военной базе в Сан-Антонио (штат Техас). Затем баскетболистка отправится в военный госпиталь для медицинского обследования.

Вчера МИД РФ сообщил о том, что в аэропорту Абу-Даби успешно завершился обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку. Грайнер была арестована за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики через аэропорт Шереметьево. Суд приговорил ее к 9 годам колонии.

А Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Его обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Вашингтон считает террористической организацией. Спустя 2 года он был экстрадирован в США, затем приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере 15 млн долларов.

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