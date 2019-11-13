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Американская армия заняла нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии

Американская армия заняла нефтяные месторождения на севере Сирии

Колонна американских военных пересекла сирийско-иракскую границу и остановилась в районе нескольких нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Колонна американских оккупационных войск вошла из Ирака через незаконный КПП аль-Валид и остановилась в районе нефтяного месторождения Ауда в Кахтании <...> и нефтяных полей Джибса", - сообщил сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.

В составе колонны 22 армейских автомобиля и две грузовых машины, передвигающиеся под прикрытием с воздуха.

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