Американская армия получила на вооружение новый пистолет

SIG Sauer M17 стал новым основным пистолетом Вооруженных сил США.

SIG Sauer M17 стал новым основным пистолетом Вооруженных сил США.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"После многих лет испытаний, разработок и совместной работы с военно-воздушными силами армия выбрала пистолеты SIG Sauer M17 в качестве стандартной модели и M18 (укороченный вариант) в качестве своей армейской модульной системы ручного огнестрельного оружия", - указывает издание 19FortyFive.

Новые пистолеты, которые являются модификациями SIG Sauer P320, сменят на вооружении США пистолет M9, так же известный как Beretta 92. Предполагается, что для снабжения армии будут поставлено свыше 500 тыс. новых пистолетов.

Пистолет является оружием офицерского состава, экипажей бронетехники, бойцов так называемой "второй линии" и личным оружием самообороны в американской армии.