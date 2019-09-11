Администрация президента США рассматривает 10 кандидатов на место Болтона

Администрация президента США рассматривает кандидатуры десяти человек на замену Джона Болтона на посту советника президента по нацбезопасности.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

Среди возможных претендентов на должность советника по нацбезопасности называют спецпредставителя США по Ирану Брайан Хук. По словам источников, сам Б.Хук заинтересован в этой работе и в Белом доме к нему хорошо относятся.

Другой кандидат на должность - Рикки Уодделл, генерал-майор в запасе армии США, который в течение 2017-2018 годов служил заместителем советника президента по нацбезопасности.

Еще одним претендентом на пост, по словам источников телеканала, является спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, который имеет хорошие отношения с главой госдепа Майком Помпео и произвел впечатление на Дональда Трампа во время их разговоров о Северной Корее.

Среди кандидатов также Роб Блэр - советник по нацбезопасности исполняющего обязанности начальника штаба Мика Малвани и Кит Келлог - советник по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса.

Кроме того, рассматриваются кандидатуры посла США в Германии - Ричарда Гренелла и посла США в Нидерландах - Пита Хукстра.

По данным источников телеканала, в администрации упоминаются имена полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора и бывшего начальника штаба Болтона - Фредерика Флейца.

Последним обсуждаемым кандидатом на должность является отставной генерал Джек Кин, который неофициально консультировал президента по вопросам национальной безопасности, в том числе и по переговорам с талибами.

Между тем, собеседники телеканала предупредили, что, учитывая непредсказуемый характер Д.Трампа, он может выбрать кандидата, чье имя не обсуждается в данный момент.

Отметим, что накануне американский президент отправил в отставку советника по нацбезопасности США Джон Болтона. Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.