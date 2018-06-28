Американка переплыла пролив между США и Кубой на доске для серфинга - ВИДЕО

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Американке Виктории Берджесс удалось пересечь разделяющий Кубу и США Флоридский пролив, стоя на доске для серфинга и используя для передвижения весло.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду майамский телеканал WPLG.

33-летняя Берджесс стала первой женщиной в мире, совершившей подобный заплыв. Дистанцию длиной 180 км она преодолела примерно за 27 часов. Спортсменка стартовала во вторник от яхт-клуба Marina Hemingway на западе Гаваны, а завершила путешествие в городе Ки-Уэст в штате Флорида. На протяжении всего пути для подстраховки ее сопровождала яхта со спасателями, на которой находился также ее молодой человек.

"Этот заплыв стал для меня испытанием на выносливость. Раньше я участвовала в гонках серферов между Гавайскими островами, однако они были не столь протяженными и утомительными", - рассказала Берджесс. По ее словам, наибольшую трудность во время путешествия представляли сильный ветер, течения и большие скопления водорослей, в которых запутывалась доска.