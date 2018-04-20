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    Американка получила пожизненный срок за попытку устроить теракт в Канаде

    Теракт сорвался из-за анонимного сообщения

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Суд в Канаде приговорил гражданку США к пожизненному сроку тюремного заключения за попытку организовать теракт в одном из торговых центров Галифакса в 2015 году.

    Как передает Report , об этом в пятницу рассказал телеканал Global News.

    Согласно данным следствия, 26-летняя Линзи Суваннарат была признана виновной в том, что планировала устроить 14 февраля 2015 года стрельбу в одном из ТЦ.

    Теракт сорвался из-за анонимного сообщения, и Линзи была задержана. Позже был арестован ее подельник, получивший 10 лет тюрьмы. Еще один злоумышленник застрелился при задержании.

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