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    ​Американец угрожал мусульманам после терактов в Париже

    Он позвонил в местный клуб мусульман и угрожал бросить зажигательные бомбы и застрелить всех, кто внутри

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Житель Флориды Мартин Алан Шницлер арестован за угрозы последователям ислама после терактов в Париже.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, американец позвонил в местный клуб мусульман в округе Пинеллас и угрожал "бросить зажигательные бомбы и застрелить всех, кто внутри".

    Шницлеру грозит до десяти лет тюрьмы за угрозы. Никакого оружия или других опасных предметов у арестованного не нашли.

    В результате терактов в Париже в прошлую пятницу погибли 130 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта".

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