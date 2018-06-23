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    Американец получил шесть веков тюрьмы за сексуальное насилие над детьми

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Жителя штата Техас Брайанта Эдварда Далина приговорили к 645 годам лишения свободы за сексуальное насилие над детьми, сообщает Daily Mail. 

    Как передает Report, 46-летний мужчина на протяжении более чем 10 лет занимался развращением четырёх девочек.

    Как отмечается, выйти на свободу он сможет лишь в 2243 году. Это значит, что в тюрьме Далин проведёт всю оставшуюся жизнь. Он был арестован в декабре 2016 года после того, как шестилетняя девочка рассказала, что голый мужчина заставлял её спать с собой в одной постели.

    Несмотря на тяжесть совершённых преступлений мужчине удалось найти себе спутницу жизни, с которой он успел обручиться.

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