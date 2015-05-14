Американец получил более 20 лет тюрьмы за попытки помогать боевикам ИГ

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Гражданин США Дональд Рэй Морган получил более 20 лет тюрьмы за попытки помогать террористам из группировки "Исламское государство", сообщило министерство юстиции США.

"Мужчина из Северной Каролины был приговорен к 243 месяцам заключения в федеральной тюрьме и трем годам условно за попытку предоставить материальную поддержку иностранной террористической организации и за владение огнестрельным оружием при имеющейся судимости", - говорится в пресс-релизе минюста.

Морган свою вину признал, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно документам, представленным в суде, он с января по август 2014 года искал способы помочь "Исламскому государству". Морган также пытался выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды ИГ.

Кроме того, Морган выражал поддержку ИГ в социальных сетях и в интервью иностранным СМИ. Как установил суд, он в прошлом владел автоматом, хотя уже был осужден в 1997 году за уголовное преступление и не имел права владеть огнестрельным оружием. Моргана арестовали 2 августа 2014 года в аэропорту в Нью-Йорке.