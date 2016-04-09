​Американец получил 20 лет за селфи на фоне пожара

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Гражданин США, снявший себя на фоне пожара в Калифорнии, приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере 60 миллионов долларов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Уэйн Аллен Хантсмэн в пятницу признал свою вину в поджоге лесных земель и уничтожении имущества, хотя ранее отрицал свою причастность к пожару.

В поле зрения полиции он оказался из-за своего желания похвастаться селфи сразу после того, как он его сделал – Хантсмэн показал видео, на котором он стоял в окружении пламени, мужчине, решившему вывезти его из зоны пожара. Водитель же записал этот ролик и передал его в правоохранительные органы. Спустя несколько дней Хантсмэн был арестован, сообщает агентство.

Пожар в Калифорнии в 2014 году, признанный сильнейшим за последние десятилетия, бушевал почти месяц. Из-за стихийного бедствия были уничтожены почти 100 тысяч акров лесов, разрушены 12 жилых домов и 100 других строений.